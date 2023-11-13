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Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı Valimiz Sayın Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen ve Adıyaman AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, kurum müdürleri ile yetkililer katıldı.

Toplantıda, deprem bölgesi Adıyaman'da sahadaki son durum ele alınarak depremzede vatandaşlara sunulan hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan sıkıntıların ve eksikliklerin giderilmesi istişare edilip mevcut aksaklıklar ve çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.



Kaynak : PHA