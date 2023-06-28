Bu zor günleri önümüzdeki bayramları daha mutlu, daha huzurlu karşılamayı umut ettiklerini ifade eden Vali Varol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aziz milletimizin mayasında bulunan yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzide örneklerinin yaşandığı bayramlar; yoksulun, yetimin, düşkünün korunup kollandığı, kırgınlıkların yerini sevgi ve barışın aldığı, kin ve nefretin ortadan kalktığı müstesna günlerdir. Ancak, Kurban Bayramı’nı bu sene “Asrın Felaketi” diye tabir edilen depremin gölgesinde gerçekleştirmenin ve yitirdiğimiz birçok canlarımızla bayramlaşıp kucaklaşamamanın acısıyla buruk bir şekilde idrak ediyoruz. İnşallah bu zor günleri de atlatarak önümüzdeki bayramları daha mutlu, daha huzurlu karşılayacağız. Daha nice bayramları, bayram gibi yaşayacağız. Bu vesile ile deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bayram süresince, siz değerli Adıyamanlı hemşerilerimizin, bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için Valiliğimizce gerekli olan her türlü tedbir ve önlemler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde alınmıştır. Ayrıca Bayram vesilesiyle seyahate çıkacak hemşerilerimizden istirhamımız, trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde seyahat etmemeleri, özellikle hız kurallarına azami derecede riayet etmeleridir. Bayram sevincimizi matem havasına büründürmemek için bu konuda lütfen hepimiz üzerimize düşeni yapalım. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize huzur getirmesini temenni ediyor, ülkesi ve vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, hizmet etmekten onur ve mutluluk duyduğum siz değerli Adıyamanlı hemşerilerimin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."



Kaynak : PHA