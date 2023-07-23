Tut İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk ve ilçe yöneticileri tarafından karşılanan Vali Dr. Osman Varol, karşılama sonrası ilk olarak depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunulan konteyner kenti ziyaret etti. Vali Dr. Osman Varol, konteyner kenti ziyaret ederek vatandaşlarımızla hasbihal edip, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vali Varol, daha sonra ilçe esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinleyip bol ve bereketli kazançlar diledi.

Tut ilçesinde Toplu Konut İdaresince yapılmakta olan afet konutlarını da inceleyen ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Dr. Osman Varol, devlet olarak hiçbir vatandaşını mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturana kadar durmadan yorulmadan çalışacaklarını ifade etti.

Vali Varol daha sonra, Tut ilçe merkezinde olası sel felaketleri ve su taşkınlarının önüne geçebilmek amacıyla DSİ tarafından başlatılan dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Ardından 2000 rakımlı Hacı Mamet Dağı eteğinde yapılan taş evleri inceleyen Vali Varol, lavanta çiçeklerinin ekildiği alanda yapılan çevre düzenleme çalışmalarıyla ilgili ilçe Kaymakamı Erkut Pamuk’tan bilgi aldı.

Demokrasinin yapı taşı olan muhtarlarımızla bir araya gelen Vali Varol, muhtarlarımızın köylerinde karşılaştıkları sorunları, ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek çözümü konusunda gerekli talimatları verdi.

Vali Varol, daha sonra ilçe kaymakamlığını ziyaret ederek ilçe kaymakamı Erkut Pamuk’tan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilçenin genel durumu, hasar tespiti ve enkaz kaldırma çalışmaları, kamu yatırım ve hizmetleri ile ihtiyaç ve sorunlar hakkında brifing aldı.

Vali Varol, Tut ilçe programının son bölümünde 2009 yılında Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Sazak kırsalında şehit düşen Jandarma Er Onur Boztemir’in Tut ilçesine bağlı Yaylımlı Köyündeki ailesini ziyaret etti.

Şehidimizin ailesiyle yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Varol, "Vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden kahraman şehidimiz Onur Boztemir'i ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennetin başköşesi olsun" dedi.

Vali Varol, Tut ilçesine bağlı Yaylımlı Köyünden ayrılırken etrafını saran çocuklara yakın ilgi göstererek oyuncak hediye etti.



Kaynak : PHA