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Vartana'da yaşayan vatandaşlarla konuşan, şikayet dilek ve temennilerini tek tek not aldıran Vali Varol, şiddetli yağış ve alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Adıyaman AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu ve muhtarların eşlik ettiği Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, kış hazırlıkları kapsamında Vartana köyü Prefabrik Kentteki çalışmaları inceleyerek, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

"Adıyaman'da 25 bin ünitemiz var"

Vartana prefabrik yaşam alanında yapılan çalışmaları inceleyen ve vatandaşları dinleyen Vali Varol; yağışlar, alınan tedbirler ve kış mevsimine yönelik çalışmalarla ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Vali Varol, "Yoğun bir şekilde kış şartlarının kendisini göstermesi ve önümüzdeki dönemde oluşabilecek bir takım sorunlar ile geçtiğimiz hafta yağan yoğun yağış, bunların değerlendirmesi, yapılabilecek ilave çalışmalar, yapılmakta olanlarla ilgili yerinde inceleme yaptık. Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz onların anlattıklarını, sıkıntılarını dinliyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yazın başından itibaren İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla çok ciddi bir şekilde geçici barınma merkezlerimizde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda yaz dönemi içerisinde hem buradaki ekiplerimiz, hem Ankara'da AFAD Başkanlığımız, hem de İçişleri Bakanlığımızın yoğun bir koordinasyon çalışması var. Özellikle taşkın ve yağış riski olan geçici barınma merkezlerimizde önemli çalışma ve tespitler yapıldı. Bu tespitlerin ardından büyük ölçekte DSİ'nin, yerelde Özel İdare ve belediyemizin imkanlarıyla bununla ilgili gerekli tedbirler alındı." dedi.

Adıyaman'daki geçici barınma alanlarıyla ilgili bilgiler ve yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aktaran Vali Varol, "Bunun yanında özellikle Adıyaman genelinde geçici barınma merkezlerimizde toplam 25 bin ünitemiz var. Konteyner artı prefabrik oluyor. Bunlardan yaklaşık 22 bin konteynerin çatılarını barandalarla kapladık. Bunun da çok olumlu sonuçlarını gördük. Vatandaşlarımıza dağıttığımız kırsal konteynerlerin 12 bin tanesine kılıf şeklinde kış şartlarına uygun kaplamalar yaptırdık. Bu kaplamaları vatandaşlarımıza dağıttık." ifadelerini kullandı.

"100'e yakın ihbar aldık"

Adıyaman'da mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur ve bu yağmurlarda oluşan sorunlara ilişkin 100'e yakın ihbar alındığını kaydeden Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, "Özellikle yine Afet dönemlerinde yoğun yağış veya rüzgar uyarısı olduğunda devletimizin doğal refleksi olan tedbir alma noktasında gerekli nöbetçi ekipleri bıraktık. Özellikle bu geçtiğimiz haftaki yağışlarda hemen hemen bütün geçici barınma merkezlerimize müdahale edebilecek nöbetçi iş makinesi, kamyon ve personel sürekli olarak hazırda bulundu. Yaz dönemi içerisinde özellikle sorun yaratabilecek alanlarda drenaj çalışmaları, yine taşkın ve yağmur suyunu engelleyecek çalışmalar, vatandaşlarımızı soğuk hava koşullarından koruyacak her türlü çalışmalar gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta AFAD Başkanımızla birlikte bölgede bu çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İçişleri Bakanlığımız talimatıyla beraber bir çalışma gerçekleştirdik. Tabi bütün bu tedbirlerimiz, gayretlerimiz vatandaşlarımızın geçici olarak bu barınma merkezlerinde en ufak sıkıntı yaşamamaları adına ama aldığımız bütün tedbirlere rağmen çok yoğun iklim koşulları oluşabiliyor. Özellikle geçen hafta ilimizde üç gün; Cumartesi, Pazar ve Perşembe günleri mevsim ortalamasının çok üstünde önemli yağışlar meydana geldi. Fakat yaz dönemi boyunca alınan önemli tedbirler sayesinde toplam 25 bin civarında geçici barınma ünitemizde bize ulaşan 100'e yakın ihbar oldu ve bunlarda da çok küçük sayıda vatandaşımızı tahliye etmek durumunda kaldık. Tespit ettığimiz aksaklıkları gidermek için burada da gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek çalışmaya başladık. Bu süreçler ve çalışmalar, hem Cumhurbaşkanımız, hem İçişleri Bakanlığımız tarafından yakinen takip ediliyor. Onların talimatlarıyla büyük motivasyonlarıyla sahada vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için çalışmaları sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA