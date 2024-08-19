Toplantıda, il merkezinde ve köylerde devam eden TOKİ Kalıcı Afet Konutları'nın hak sahiplerine teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ve sahadaki son durum ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Vatandaşlara sunulan hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıklar üzerinde durularak, bu sorunların çözümü için öneriler tartışıldı. Ayrıca, gelecekte yapılması planlanan çalışmalar da değerlendirildi.

Vali Dr. Osman Varol, toplantıda yaptığı konuşmada, afet sonrası yeniden inşa sürecinde vatandaşların beklentilerini karşılamanın ve sorunları en hızlı şekilde çözmenin öncelikleri olduğunu vurguladı. Katılımcılar, vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması için koordineli bir şekilde çalışmanın önemine dikkat çekti.

Toplantı, belirlenen eylem planlarının takibi ve uygulamaya konulması için gerekli adımların atılması kararıyla sona erdi.

Kaynak : PHA