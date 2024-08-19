CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, düzenledikleri Yerel Yönetimler Eğitim Programının önemine değinerek programın değerlendirmesini yaptı.



Doğan, programda yer alan eğitimlerin önemine vurgu yaparak, "Parti Okulu eğitmenlerimize ve programımıza teşrif eden başta Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere ve diğer tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum." dedi.



Yerel Yönetimlerin kritik rolü

Engin Doğan, yerel yönetimlerin toplumun ihtiyaçlarına cevap verme ve sorunları çözme noktasında kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. "Yerel yönetimler, halkın taleplerine en yakın olan yönetim birimleridir. Bu nedenle, etkin ve adil bir şekilde çalışmaları, toplumsal huzur ve refah açısından elzemdir." ifadelerini kullandı.

CHP Belediyeciliğinde farklı anlayışlar

CHP'nin belediyecilik anlayışında farklı yaklaşımlarının olduğunu belirten Doğan, "Bizim için en büyük vazife, halkımızı mutlu etmek ve yaşam kalitelerini artırmaktır. Her belediye başkanımız, kendi bölgesinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, özgün projeler geliştiriyor. Bu çeşitlilik, CHP belediyeciliğinin gücünü ve zenginliğini ortaya koyuyor." dedi.

Eğitimin önemi



Yerel yönetimlerin daha etkili ve verimli çalışabilmesi için bu tür eğitimlerin kritik öneme sahip olduğunu belirten Engin Doğan, "Bu tür eğitim programları, belediye meclis üyelerimizin bilgi ve becerilerini artırarak, halkımıza daha iyi hizmet sunmalarına katkı sağlayacaktır. Bizler, yerel yönetimlerin halkla bütünleşmesi ve sorunları yerinde çözmesi için sürekli gelişime açık olmalıyız." dedi.

Gelecekteki çalışmalar



Son olarak, Doğan, CHP Adıyaman İl Başkanlığı olarak, yerel yönetimlerin güçlenmesi ve daha etkili bir yönetim anlayışının benimsenmesi adına benzer eğitim programlarının devam edeceğini açıkladı. "Her zaman olduğu gibi, halkımızın yanındayız ve onların ihtiyaçlarına kulak vererek çözüm üreteceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA