Kanser hastaları için tanıdan başlayarak tedavinin her aşamasında vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunacak şekilde dizayn edilen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin hizmete girmesiyle incelemede bulunan Vali Osman Varol, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik’ten bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik'in eşlik ettiği Vali Varol, kanserle mücadele eden hastaların ve yakınları için büyük bir umut kaynağı olan, kanserin tanı ve tedavisine yönelik tüm branşları tek bir merkez çatısı altında buluşturan Onkoloji Merkezini gezerek çalışmaları inceledi.

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin aynı anda 40 hastanın kemoterapi alabileceği şekilde dizayn edildiğini belirten Vali Varol, bu önemli merkezimizin hasta kabulüne başlamasıyla birlikte Adıyaman’dan başka illere yapılan hasta sevklerinin de önüne geçildiğini belirtti.

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Vali Varol,"Günümüz şartlarında en gelişmiş tanı ve tedavi imkânlarıyla vatandaşlarımıza hizmet verecek onkoloji merkezimizin ilimize hayırlı olmasını ve hastalarımıza şifa kaynağı olmasını diliyoruz."dedi.



Kaynak : PHA