Toplantıya, il genelindeki farklı ilçelerden gelen çok sayıda köy muhtarı katıldı. Muhtarlar, tek tek söz alarak köylerinde karşılaştıkları sorunları, vatandaşların taleplerini ve çözüm bekleyen konuları dile getirdi. Eğitimden sağlığa, tarımdan altyapıya kadar pek çok başlıkta görüş alışverişi yapıldı.

Kırsal kalkınma ve altyapı yatırımları gündemdeydi

Toplantının ana gündem maddeleri arasında; kırsal konut projeleri, yol yapım çalışmaları, içme suyu temini, tarımsal destekler, sağlık hizmetlerine erişim ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi gibi konular yer aldı. Vali Varol, muhtarların ilettiği her bir talebi dikkatle dinleyerek ilgili kurumlara iletilmek üzere not aldı ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Vali Varol, köylerin yaşam kalitesini artırmak adına yürütülen projelerin titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, devletin tüm imkanlarının vatandaşların hizmetine sunulması için çalıştıklarını ifade etti.

“Muhtarlarımızla el ele, en ücra köşeye hizmet götürmeye devam edeceğiz”

Toplantının sonunda konuşan Vali Dr. Osman Varol, muhtarların yerel yönetimlerdeki kritik rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Köylerimizi daha yaşanılır hale getirmek için vatandaşımıza en yakın idari birimimiz olarak gördüğümüz muhtarlarımızla her zaman istişare içinde olacağız. Doğru tespitler ve ortak akılla, ilimizin en ücra köşesine kadar hizmet götürmenin gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, temel ihtiyaçlarını karşılamak ve kırsal kalkınmayı desteklemek adına çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir.”

Toplantı, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PHA