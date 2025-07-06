Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Dr. Osman Varol, eğitimin bir ülkenin kalkınmasında ve toplumsal refahın artırılmasında en temel unsur olduğunu vurgulayarak, Adıyaman’da eğitim alanında atılan adımların titizlikle takip edildiğini ifade etti.

Geriye dönük değerlendirme ve gelecek vizyonu

Toplantıda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı boyunca il genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri, tamamlanan projeler, öğrenci başarı oranları, öğretmen gelişim programları ve fiziki altyapı yatırımları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca, yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin hedefler, planlanan projeler ve stratejik yol haritaları hakkında sunumlar yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumlarda, özellikle kırsal bölgelerdeki okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi, teknolojik altyapının güçlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik uygulamalar ön plana çıktı.

Eğitim yatırımları ve projeler masaya yatırıldı

Toplantıda, Adıyaman genelinde eğitim yatırımlarının mevcut durumu da kapsamlı şekilde ele alındı. Tamamlanan, devam eden ve planlama aşamasında olan projeler hakkında bilgi verilirken, eksikliklerin giderilmesi için yapılması gereken çalışmalar da istişare edildi. Özellikle okul yapımı, bakım-onarım çalışmaları, donatım ihtiyaçları ve öğrenci taşıma hizmetleri gibi konular üzerinde duruldu.

Geleceğe güvenle bakan bir eğitim vizyonu

Vali Dr. Osman Varol, toplantının kapanışında yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Eğitime ve insana yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun, nitelikli bir eğitim alabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Okullarımızın fiziki altyapı sorunlarını çözmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilerimizi yarınlara daha donanımlı bir şekilde hazırlamak adına çalışmalarımız artarak devam edecektir.”

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin ardından sona erdi.

Kaynak : PHA