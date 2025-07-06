Ziyaret kapsamında, Birlik Başkanı Sırrı Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Varol, yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

Ziyarette, birlik tarafından sürdürülen damızlık sığır yetiştiriciliği, üretim destekleri, çiftçilere yönelik hizmetler ve sektörel gelişmeler ele alındı.

Başkan Öztürk, Adıyaman’da hayvancılığın mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, birlik bünyesinde yürütülen projeler ve üreticilere sağlanan destek mekanizmaları da görüşüldü.

Vali Dr. Osman Varol, Adıyaman’ın tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekerek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların önemine vurgu yaptı. Yerel üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir hayvancılık politikalarının geliştirilmesi adına kamu kurumlarıyla iş birliğinin artırılmasının gerekliliğini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin ardından sona erdi.

Kaynak : PHA