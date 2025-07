‘Her davranışımı önce vicdana, sonra hukuka uygun yaptım’

Tutdere, gönderdiği mektubunda şunları kaydetti:



“Tüm siyasi yaşamım boyunca her zaman haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadele ettim. Her zaman bir avukat olarak hem de bir siyasetçi olarak adaletten, vicdandan asla uzaklaşmadım. Her davranışımı ve işimi önce vicdana, sonra da hukuka uygun bir şekilde yaptım.”



‘Hiç kimsenin başını eğecek bir işimiz olmadı’

Gözaltı sürecine ilişkin kamuoyunda oluşabilecek soru işaretlerine karşı açık mesajlar veren Başkan Tutdere, Adıyaman halkının karşısında her zaman alnı açık olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:



“Tüm hemşehrilerime açık çağrı yapıyorum. Birlikte şehrimizin yaralarını saracağız. Herkes rahat olsun. Adıyamanlı hemşehrilerimin başını eğecek hiçbir işimiz ve uygulamamız olmadı.”



‘En kısa zamanda işimizin başında olacağız’

Başkan Tutdere, yargı sürecine olan güvenini dile getirerek, en kısa sürede görevine döneceğini ifade etti:



“Adalet yerini bulacak. En kısa zamanda işimizin başında olacağız. Herkese selamlarımı iletiyorum. Moralinizi sakın bozmayın.”



Çalışanlara çağrı: ‘Vatandaşı mağdur etmeyin’

Mektubunun sonunda belediye çalışanlarına da hitap eden Başkan Tutdere, hizmetlerin aksamadan devam etmesi çağrısında bulundu:



“Tüm çalışma arkadaşlarıma açık çağrımdır; vatandaşlarımızı mağdur etmeden işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz.”



Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Tutdere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Temmuz sabahı gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararına tepki olarak CHP’li siyasetçiler ve çok sayıda yurttaş Adıyaman ve İstanbul'da çeşitli destek açıklamalarında bulunmuştu.



CHP Grup Başkanvekilleri, DEVA Partisi ve Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu başta olmak üzere pek çok siyasetçi, gözaltı kararını ‘siyasi müdahale’, ‘hukuk darbesi’ ve ‘halk iradesine saygısızlık’ olarak nitelendirmişti.



Tutdere’ye yönelik sürecin nasıl sonuçlanacağı kamuoyunda yakından takip ediliyor.

