Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Bugün vasıl olduğumuz Aşure Günü’nün Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386’ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yâd ediyorum."



Cumhurbaşkanı’nın mesajı, toplumun farklı kesimleri arasında hoşgörü ve dayanışmanın önemine dikkat çeken bir çağrı olarak yorumlandı. Erdoğan’ın, özellikle Alevi-Bektaşi inancına mensup vatandaşları anarak paylaştığı mesaj, sosyal medyada geniş yankı buldu.



Muharrem ayının matem ve ibadetle geçtiğini hatırlatan birçok yurttaş, Erdoğan’ın mesajını birlik ve beraberlik vurgusu açısından anlamlı buldu.

Kaynak : PHA