Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, 5 Temmuz’da görevden uzaklaştırılmasının ardından, 6 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edildi. Görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Dr. Osman Varol’u makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Adıyaman’da devam eden projeler, şehircilik faaliyetleri ve kamu hizmetlerinin koordinasyonu ele alındı.

Vali Varol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetimlerle uyum içinde çalışmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Tutdere ise Adıyaman’ın yeniden inşa sürecinde belediye olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.

Kaynak : PHA