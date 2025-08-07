Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç öncülüğünde, Gençlik Meclisi üyeleriyle birlikte tarihi Nemrut Dağı’nın eteklerinde anlamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Gençlik Meclisi üyeleri katılım sağladı. Gençlerin görüş, öneri ve taleplerini doğrudan ilettiği bu buluşma, samimi ve katılımcı bir atmosferde gerçekleşti.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Gençlerimiz sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının yöneticileri, girişimcileri, bilim insanları ve toplumu şekillendiren bireyleridir. Onların fikirleri bizim için yol göstericidir. Kahta Belediyesi olarak gençliğimizi her alanda desteklemeye, onların gelişimine katkı sunmaya kararlıyız. Çünkü biz inanıyoruz ki; Kahta’nın yarınları, gençlerimizin ellerinde yükselecek.

Toplantıda, gençlerin belediyeye dair önerileri tek tek not alındı. Başkan Hallaç, belediyenin gençliğe yönelik yürüttüğü ve planladığı projeleri detaylı şekilde paylaşarak, her fikre ve her öneriye açık olduklarının altını çizdi.

Görüşmelerin ardından, gençlerin enerjisi ve heyecanı, toplantıya katılan tüm katılımcılara moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Kaynak : PHA