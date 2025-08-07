Adıyaman Belediyesi, AKEM aracılığıyla sunduğu eğitim ve rehberlik hizmetleriyle kentteki gençlerin üniversite hayallerine ortak olmaya devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen bu çalışmalar, öğrenciler ve aileleri tarafından takdirle karşılanıyor.

AKEM, yıl boyunca sunduğu ücretsiz kurs ve rehberlik hizmetleriyle öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklerken, YKS’nin ardından başlayan tercih sürecinde de danışmanlık hizmeti sunarak gençlerin yanında olmayı sürdürüyor.

Bu yıl Proje İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan ve ilk yılında eşit ağırlık puan türünde Türkiye 1775’incisi olan Muhammed Ali Kaya, başarısında AKEM’in katkısının büyük olduğunu belirtti. Kaya, “Bir yıl boyunca düzenli şekilde AKEM’de çalıştım. Hocalarımızın birebir ilgisi, sınıfların konforu, sağlanan kaynak desteği ve belediyemizin sunduğu imkânlar bana çok şey kattı. Sadece ders anlamında değil, moral ve motivasyon anlamında da çok destek aldım. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerini tercih ettiğini ifade eden Kaya, “Hedefime ulaşacağıma inanıyorum.” diye konuştu.

YKS’ye AKEM’de hazırlanan bir diğer öğrenci Alperen Türk ise, verilen hizmetlerin hem akademik hem sosyal açıdan çok kıymetli olduğunu söyledi. “Bir yıl boyunca burada çalıştım. Sabahları dağıtılan çorba, etüt imkânları, birebir ders desteği ve samimi bir eğitim ortamı vardı. Maddi imkânları sınırlı olan öğrenciler için büyük bir fırsat. Hocalarımız bizlerle birebir ilgilendi. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hedefim hukuk okumak.” diye konuştu.

Tercih danışmanlığı için AKEM’e başvuran Rümeysa Gülistan Altay da kurumdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birkaç defa kütüphanede ders çalıştım, etütlere ve deneme sınavlarına katıldım. Şimdi de tercih danışmanlığı için geldim. Hocalar çok ilgili, ortam oldukça verimli. Tüm öğrencilere tavsiye ediyorum.” diye konuştu.

AKEM’de verilen hizmetten memnun kalan velilerden Kadriye Altay ise Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür ederek, “Burası sadece bir kurs merkezi değil, dershaneden çok daha fazlası. Kızım burada eğitim aldı, ben de ilk defa geldim ve çok memnun kaldım. Öğrencilere kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın tercih desteği veriliyor. Hocalar çok ilgili ve özverili. Bu imkânları Adıyaman’a kazandıran Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

