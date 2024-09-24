Olası bir afet veya acil durum halinde vatandaşlara en hızlı ve profesyonel şekilde ilk müdahaleyi gerçekleştirmek ve aynı zamanda arama-kurtarma faaliyetlerine yönelik teçhizat kapasitesini arttırmak amacıyla AFAD İl Müdürlüğü tarafından jandarma teşkilatına alınan arama kurtarma teçhizatları inceleyen Adıyaman Valisi Osman Varol, verilen arama kurtarma eğitimlerinin ardından jandarma ekiplerine alınan bu malzemelerle bir kat daha donanımlı hale gelerek olası afetlere daha etkin şekilde müdahale edeceğini söyleyerek, devletin tüm imkanları ile milletin emrinde olduğunu belirtti.

İl Jandarma Komutanlığına alınan Benzinli ağaç kesme testeresi, taşlama makinesi spiral, benzin motorlu, daire başlıklı beton ve demir kesme, kesici-ayırıcı (batarya-elektrik) batarya kombi, aydınlatma takımı, jeneratör (7,5 kw), elektrikli delici, mekanik kırma kurtarma aleti, demir kesme makası, burç ve diğer teçhizatlar ile ilk müdahale ekipmanları kapasitesi genişletilmiş oldu.



Kaynak : PHA