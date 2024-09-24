Alınan bilgiye göre olay, gece saatlerinde Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi.

Evine gitmeye çalışan İbrahim Ay (29), kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 2 mermi isabet eden İbrahim Ay, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Ay, ambulansla Kahta İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan İbrahim Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ay’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA