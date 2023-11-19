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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen 11 il içinde yer alan Adıyaman ve ilçelerinde devam eden afet konutlarını inceleyen Vali Varol, Tut ilçesinde devam eden afet konutlarının inşaatında incelemede bulundu.

İnceleme sonrası gazeteciler sorularını yanıtlayan Vali Varol,"Depremden etkilenen her bir ilçemizi ve her bir köyümüzü yeniden ayağa kaldırmak ve daha modern yaşam alanlarına dönüştürmenin gayretiyle çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu ilimiz Tut ilçesinde Toplu Konut İdaresince yapılmakta olan 420 adet afet konutunun inşaat alanında incelemelerde bulunarak yapımı tamamlanan örnek daireyi gezip devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldık. Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, sağlam ve güvenli konutlarına kavuşturmak amacıyla gayretli çalışmalarımız devam ediyor."dedi.



Kaynak : PHA