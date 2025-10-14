Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, vatandaşların taleplerini etkin ve hızlı bir şekilde almak, takip etmek ve sonuçlandırmak amacıyla her hafta Salı günleri düzenlenen halk buluşmalarında Valilik Makamı'nda vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Katılımın yoğun olduğu ve çözüm odaklı gerçekleştirilen buluşmalarda, Vali Osman Varol, vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet ederek, iletilen talepleri not aldırıyor ve ilgili birimlere yönlendirerek çözüm üretilmesini sağlamaya devam ediyor.

Vali Osman Varol, halk buluşmalarının önemine değinerek, 'Vatandaşlarımızın sesini doğrudan duymak ve taleplerine hızlı çözüm üretebilmek bizim önceliğimiz. Bu buluşmalar, halkımızla kurduğumuz iletişimin güçlenmesine vesile oluyor' dedi.

