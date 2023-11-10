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Vali Varol'un beraberinde Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas ile birlikte ziyaretinin ilkini veteriner aşı ve beşeri antiserumunu yüksek teknoloji ile üreten VETAL A.Ş. tesisini ziyaret ederek, fabrikanın üretim birimlerini gezerek işletme sahibi Abdullah Tutak’tan üretim süreçlerine ilişkin bilgiler aldı.

Vali Varol, daha sonra Perre ve Cendere ismiyle sertifikalı tohum üretimi yapan ve Türkiye’deki iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç edilen Olgunlar Tohumculuğa OSB’deki ait AR/GE tesisleri ile üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Osman Varol, Varol, çiftçinin daha yüksek verim elde etmesi amacıyla Adıyaman merkeze bağlı Eski Hısnı Mansur Köyünde Olgunlar Tohumculuk tarafından AR-GE tesislerinde üretilerek bir çok ülkeye ihraç edilen sertifikalı yerli ve milli tohum merkezi Olgunlar Tohumculuğun OSB'deki tesisini ziyaret etti.

Olgunlar Tohumculuk İşletme sahibi Mehmet Fatih Olgun tarafından karşılanan Vali Osman Varol, firma bünyesinde Perre ve Cendere ismiyle üretimini yaptıkları Türkiye’deki iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç edilen sertifikalı tohumun AR/GE tesisleri ile üretim alanlarını inceledi, üretilen tohumların kalitesi ile ilgili işletme sahibi Mehmet Fatih Olgun'dan bilgi aldı.



Kaynak : PHA