"Din Hizmetlerinin Önemi Üzerine Görüş Alışverişi"

Vali Varol, İl Müftüsü Haliloğlu ve din görevlileri ile haftanın manevi önemi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşme sırasında, Müftülüğün hafta boyunca yapacağı etkinlikler hakkında bilgi alan Vali Varol, camilerin toplumsal hayattaki rolü ve din hizmetlerinin önemi üzerinde durdu. Müftülüğün düzenleyeceği etkinliklerin toplumun huzuruna ve birliğine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Toplum Huzuruna Katkı Temennisi

Vali Varol, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Adıyaman genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerin, il ve ülke genelindeki huzur ve barış ortamına katkı sağlamasını diledi. Ayrıca, haftanın tüm İslam âlemine hayırlı olmasını temenni etti.

Müftülüğün ve din görevlilerinin topluma katkı sağlayan hizmetlerine vurgu yapan Vali Varol, bu gibi haftaların toplumun manevi değerlerini güçlendirdiğini belirtti.

Kaynak : PHA