Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında yerel basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Dedeman Otel'de düzenlenen buluşmada konuşan Vali Varol, basının kamuoyunu bilgilendirme noktasındaki rolüne dikkat çekerek, kentte yürütülen çalışmalar ve 2025 yılı yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dedeman Otel'de düzenlenen programa, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un yanı sıra Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Arzu Nazman, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ve yerel basın mensupları katıldı.

'10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü Tebrik Ediyorum'

Programda konuşan Vali Dr. Osman Varol, gazetecilerin gününü kutlayarak, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü tebrik ediyorum. Gazetecilik, teknolojinin gelişmesiyle önce televizyonların, ardından internet ve sosyal medyanın öne çıkmasıyla aslında manasını geliştiren ve bugün yayıncılık yapan herkesi kapsayan bir ifade haline geldi. İnşallah kazasız, belasız nicelerine kavuşmak nasip olur' dedi.

'Sahadan Gelen Bilgi Bizim İçin Çok Kıymetli'

Basının sahadan aktardığı bilgilerin önemine vurgu yapan Vali Varol, 'Şehrin önemli gördüğünüz konularıyla ilgili lütfen bizi bilgilendirin. Biz her ne kadar sahaya mümkün olduğu kadar arkadaşlarımızla çıkmaya çalışıyorsak da mutlaka göremediğimiz, mutlaka bize gelmeyen konular vardır. Bunları da lütfen bize iletin, biz de elimizden gelen desteği, katkıyı sunmaya hazırız' dedi.

'Objektif Sınırlar İçerisinde Yapılan Yayınlar Kıymetlidir'

Basının objektif yayıncılık anlayışının önemine değinen Vali Varol, 'Tabii herkesin bir fikri var, insanoğlu fikirsiz olmaz. Herkes kendi fikri çerçevesi doğrultusunda mutlaka yansıtacaktır, buna bir diyeceğimiz yok. Ama objektif sınırlar içerisinde kaldıktan sonra sizlerin sahada olanı biteni, iyi veya kötü, eksik veya fazla aktarıyor olmanız, vatandaşı bilinçlendiriyor olmanız ve bu vesileyle bizleri de bilgilendiriyor olmanız bizler için çok kıymetli' dedi.

'Kamuoyuna Yansıyan Her Konuya Müdahale Ediyoruz'

Basında yer alan konuların ilgili birimlerce takip edildiğini vurgulayan Vali Varol, şu ifadeleri kullandı:

'Basının özellikle işlediği konularda doğrudan bir görüşme ya da tartışma yerine, yazılanları esas alıyoruz. Emin olun sizlerin yazdığı, kamuyla ilgili bizim müdahale etmemiz gereken her konuya burada çalışan arkadaşlarımız şahit. Siz de farkındasınız, biz mutlaka müdahale ediyoruz.'

'Afet Sonrası İyileştirme Çalışmalarında Sona Gelindi'

Deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Varol, rakamları şu sözlerle paylaştı:

'Genel olarak Adıyaman'dan bahsettiğimiz zaman ilk bahsettiğimiz konu; büyük afet sonrası yapılan iyileştirme işleri. Ama artık bu işlerin sonuna gelindi. Yaklaşık 43 bin 573 bağımsız bölüm bizim tarafımızdan doğrudan yapıldı, yaklaşık 31 bin 441 konut da yerinde dönüşümle vatandaşlarımız tarafından yapıldı veya yapılıyor. Bunun toplamı 75 bin 493 yapıyor. Bu da toplam yapı stokumuzun yüzde 37,5'ine denk geliyor.'

'2025 Yılı Yatırımları Yoğunlaşacak'

2025 yılı yatırımlarına değinen Vali Varol, İl Özel İdaresi'nin kırsal hizmetlerine ağırlık vereceğini belirterek, 'Bu sene özellikle İl Özel İdaresi'nin afet sürecinin bitmesini beklediğimiz hizmetleri çok yoğunlaştıracağız. Köylerde inşaatlar bittiği için artık temel hizmetleri tamamlayacağız. Tarımsal hizmetler kapsamında sulama tesisleri yaptık, toplam bin 743 dekar arazi bu projelerle sulandı' ifadelerine yer verdi.

Sosyal Destekler ve İstihdam

Sosyal destekler ve istihdam çalışmalarına da değinen Vali Varol, 'Bu yıl 39 bin hanemize 1 milyar 700 milyon lira tutarında sosyal destek sağladık. İŞKUR, afet döneminde önemli bir destek mekanizması oldu. 2025 yılında 32 Toplum Yararına Program yürüttük, 4 bin 684 kişi istihdam edildi ve ilimize 737 milyon lira aktarıldı' dedi.

Vali Varol'dan Gazetecilerin Basın Sitesi ve Konut Talebine Yanıt: 'Birlik Olmanız Lazım'

Depremden etkilenen basın mensupları için basın sitesi ve konut talebine ilişkin soruyu yanıtlayan Vali Varol, birlik vurgusu yaparak, 'Onun için kurumsallaşmak lazım, bir kooperatif kurabilirsiniz. Bazen şu da olabiliyor, TOKİ ile görüşülebiliyor, çeşitli illerde böyle örnekler oldu, TOKİ'den belirli sayıda kontenjan alınabildi. Bakanımız Murat Kurum geldiğinde bunun ricacısı oluruz. Onların bir formül bulmasında belki vesile olabiliriz ama birlik olmak lazım. Birlik olmayı siz başarabilirseniz, evi yapmaktan daha zor o. Onu siz başarırsanız evi yapmaktan daha kolay' dedi.

'Bakanımız Murat Kurum ile Randevularınızı Ben Ayarlayacağım'

Site meselesine de değinen ve destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Vali Varol, şunları söyledi

'Aslında fırsatlarımız oldu, ben bunun parasını bile ayırdım daha önce. Biz böyle bir yer yapıyorduk. Ben sadece bir yer istedim. Elimizde hazine arazisi olsaydı da böyle bir yer yapardık ama şu an elimizde hazine arazisi olarak kullanacağımız bir yer de yok. Hep hayalimdir, çalıştığım hiçbir yerde yapamadım. Sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları için bir bina, site yapmak istedik, mümkün olduğu kadar yer vermek istedik. Mümkün olmadı bir türlü ama dediğim gibi birlik olursak bir kooperatif kurarak yapılabilir. Ben böyle görüyorum. Yoksa biz elimizden geleni yaparız. Bakanımız Murat Kurum ile randevularınızı ben ayarlayacağım. Desteğinizi de ben yapacağım.'

Program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından soru-cevap şeklinde sona erdi.

