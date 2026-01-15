Mali Müşavir Mehmet Küçük Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yayımladığı mesajda, birlik ve beraberlik temennisinde bulunan Küçük yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı;
'Bu mübarek kandil gecesinin; milletçe birliğimizi, vatan sevgimizi, adalet ve merhamet duygumuzu daha da güçlendirmesini diliyorum. Değerlerimize yaslanan bir inançla, daha güçlü bir Türkiye için kalplerimizin aynı istikamete dönmesi temennisiyle... Kandilimiz mübarek olsun.'
