Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Tarihi Ulu Camii ve Kap Camii'nde devam eden yeniden inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler kapsamında yeniden yapım çalışmalarına başlanan camilerdeki son durumun değerlendirildiği belirtildi.

İncelemeler sırasında yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Küçük'ün, projelerin ilerleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Adıyaman'ın Tarihi ve manevi mirası arasında yer alan Tarihi Ulu Camii ile Kap Camii'nin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Valilik açıklamasında, söz konusu eserlerin kentin tarihi ve kültürel hafızası açısından önemli yapılar arasında bulunduğu belirtilerek, yürütülen çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak : PERRE