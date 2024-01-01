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Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, yılbaşı tedbirleri kapsamında görevi başında olan ve 2023 yılının bitmesine saatler kala çalışmalarını sürdüren Altınşehir'deki Jandarma noktasını ve Adıyaman- Gölbaşı yolu üzerindeki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

"Sizlerin Bu Asil ve Büyük Fedakarlığı Her Türlü Övgünün Üzerindedir"

Vali Dr. Varol, Altınşehir Jandarma asayiş noktasında yeni yıla saatler kala görevli personelle buluştu. Vali Dr. Varol, Jandarma personeli ile sohbetinde; "Bugün Adıyaman’ın kırsal bölgelerinde bir huzur adası oluşmuşsa bunda Jandarmamızın fedakârca çalışmalarının çok büyük bir katkısı bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ve İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile birlikte jandarma asayiş noktasına yaptığı ziyarette, "Bu özel gecede ülkemizin, ilimizin ve aziz milletimizin huzur ve güvenliği için üstün görev bilniciyle kutsal vazifelerini yerine getiren kahraman jandarma personelimizi Altınşehir Asayiş Noktasında ziyaret ediyoruz. Yeni yılın Adıyamanlı hemşerilerimize, kahraman jandarmamıza, ailelerine ve tüm insanlığa huzur ve sağlık getirmesini diliyoruz." dedi.

Ardından, Adıyaman-Gölbaşı yolu polis yol kontrol ve uygulama merkezini ziyaret eden Vali Dr. Varol bir araya geldiği polis memurlarına, "Sadece ailelerinizin değil, bütün milletimizin hayır duası sizinledir." dedi.

Vali Dr. Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ve İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile birlikte yılbaşı denetim ve tedbirleri kapsamında Adıyaman-Gölbaşı Yolu Polis Yol Kontrol ve Uygulama Noktasını ziyaret ederek vatandaşlarımızın huzur ve güveni için şehrimizin dört bir tarafında mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveri ile görev yapan kahramanlarımızın yeni yılını kutladı.

Vali Dr. Varol uygulama noktasındaki polis memurlarıyla sohbetinde, "Bu soğukta gece gündüz demeden Adıyamanlı hemşehrilerimizin huzur ve güven içerisinde bir yılbaşı geçirmelerini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre görevi başında olan kahraman polisimize görevlerinde başarılar diliyor, kendilerine ve ailelerine sağlıklı ve mutlu yıllar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA