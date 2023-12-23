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Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile birlikte Adıyaman Belediyesine ait Kültür ve Eğitim Merkezini ziyaret ederek merkez bünyesinde kurulan dersliklerde YKS ve KPSS’ye hazırlanan gençlerle bir araya geldi.

Vali Dr. Varol, gençlerle gelecekte yapmak istedikleri işler ve hedefler üzerine sohbet etti. Hayatta başarının yolunun iyi bir eğitimden geçtiğini vurgulayan Vali Dr. Varol, gençlere tavsiyelerde bulundu. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol derslik ziyaretinde şu ifadeleri kullandı:

“Bir milletin en büyük sermayesi iyi yetiştirilmiş gençliğidir. Unutmayınız ki hedefleri, idealleri büyük olanın geleceği de büyük olur. Yarının büyük ve güçlü Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz. Ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz siz değerli gençlerimizin kesintisiz bilgiye ulaşarak en iyi şekilde yetişmesi için devlet olarak elimizden gelenini en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

Vali Dr. Varol, öğrencilerle buluşma sonrası Kültür ve Eğitim Merkezi'nin faaliyet ve çalışmaları hakkında Belediye Kültür Müdürü Mehmet Bereket’ten bilgiler aldı.

Kaynak : PHA