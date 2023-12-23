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Malatya'ya gece yarısı şehit ateşi düştü

PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyinde yer alan Türk üssüne saldırdı. Saldırıda 6 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. 6 şehitten biri olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın henüz 22 yaşındaydı. Şehit haberi Malatya'ya gece yarısı ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekâtı kapsamında PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedavi altına alınırken şehit olan askerlerden şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın Malatya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Şehit ateşinin düştüğü Malatya'da 4 çocuğun en küçüğü olan şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın annesi ve babasının 4 gün önce umreye gittiği öğrenildi. Şehit Taşkın'ın geçtiğimiz yıl göreve başladığı ve bir kardeşinin daha TSK'da görev aldığı öğrenildi. Şehit Taşkın'ın cenazesi bugün düzenlenecek tören sonrası şehitlikte toprağa verilecek.

Kaynak : PHA