Vali Varol, Samsat programları kapsamında ilk olarak Taşkuyu köyünde inşa edilerek bitirilen ve önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edilecek afet konutlarını inceleyerek, konutların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Varol’u Taşkuyu köyünde ilçe Kaymakamı Süleyman Bakan ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Taşkuyu köyü ziyareti sonrası ilçe merkezine geçen Vali Varol, kaymakamlığı ziyaret ederek ilçenin genel durumu, devam eden kamu yatırımları ve Samsat ilçesinde meydana gelen iki deprem ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçenin imar ve inşa süreci ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyareti sonrası Vali Varol, Samsat köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek ihtiyaç ve talepleri dinledi. Yaptıkları tüm çalışmalarda istişareye önem verdiklerini belirten Vali Varol, "Depremden etkilenen her bir ilçemizi ve her bir köyümüzü yeniden ayağa kaldırmak ve modern yaşam alanlarına dönüştürmenin gayreti ile çalışmalarına ediyor, mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızın memnuniyetini esas alan bir görev anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Vali Varol, toplantı sonrası ilçe merkezinde yapımı devam eden Gençlik Merkezi hizmet binası, kütüphane binası ve merkez cami inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe merkezinde devam eden kamu yatırımlarındaki incelemelerin ardından Vali Dr. Osman Varol, ekonominin temel lokomotifi, toplumun can damarı olarak görülen Samsat esnafını ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, halini hatırını sorup ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vali Varol, daha sonra vatandaşların daha nezih bir ortamda hizmet alacağı Samsat Hükümet Konağında incelemelerde bulunarak hizmet binasının son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Dr. Osman Varol, Samsat ilçe programının son bölümünde, 2016 yılında Mardin'in Derik ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit Atal’ın ailesiyle yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Varol, "Vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden kahraman şehidimiz Yusuf Atal’ı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennetin başköşesi olsun" dedi.



Kaynak : PHA