Tahmini Okuma Süresi: dakika

Valilik Toplantı Salonunda Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini ve vatandaşlara verilen kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yaklaşım çerçevesinde sunabilmek amacıyla gerçekleştirilmesi değerlendirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda Vali Varol, Kamu kurum ve kuruluşlarımızın deprem bölgesi olan Adıyaman'da yaptığı faaliyet ve çalışmaların ele alındığı toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları arasında diyaloğun artırılarak çalışmalarda koordinasyonun sağlanması, yapılan veya yapılacak olan işlerin gözden geçirilmesi, iş ve işlemlerin etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması gibi konular değerlendirilerek bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması ve aksaklıkların giderilmesi hususunda talimat verdi.



Kaynak : PHA