Esnafın Talepleri Dinlendi

Vali Varol, ziyareti sırasında esnafın ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek kendilerine hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Esnafla sohbet eden Vali Varol, iş yerlerinin geçici çözüm olduğunu ve kent ticaretinin gelişimi için uzun vadeli projelerin sürdüğünü ifade etti.

Adıyaman Ticaret Merkezi İnşaatı

Vali Dr. Osman Varol, Eski Hükümet Konağı yerinde yapımı devam eden Adıyaman Ticaret Merkezi inşaat alanında da incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Varol, modern dükkânlar ve sosyal donatı alanlarıyla tasarlanan merkezin, Adıyaman’ın ticaret hayatına yeni bir soluk getireceğini belirtti.

Ekonomik Değere Katkı Sağlayacak

Vali Varol, proje hakkında şunları söyledi:

“Şehrimizin ticaret hayatını canlandıracak, hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza konforlu bir alışveriş deneyimi sunacak Adıyaman Ticaret Merkezi’nin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Proje, şehrimize ekonomik değer katacak ve ticaretimizi modern bir altyapıya taşıyacaktır.”

Adıyaman Ticaret Merkezi projesi, esnaf ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflerken, kentsel dönüşüm sürecine de önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA