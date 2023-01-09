10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Vali Çuhadar,"İletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği günümüzde milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüzde başta internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında, halkı doğru ve tarafsız haberle hızlı bir şekilde buluşturan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır. Medyanın toplum üzerindeki etkileri dikkate alındığında; herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan, meslek ahlakı bilinci ve gayreti içinde kamuoyunu doğru, tarafsız ve etik ilkelere uygun olarak toplumsal değerlerimize saygı çerçevesinde bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, çağdaş, demokratik ve şeffaf toplumların olmazsa olmazlarındandır. "dedi.

Basın emekçilerin çalışmalarını daha iyi koşullarda ve daha verimli bir şekilde yapabilmelerine büyük önem verdiklerini belirten Vali Çuhadar, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler de Adıyaman Valiliği olarak mesleğini büyük bir sorumluluk hissiyatıyla gerçekleştirmek üzere mesai mefhumu gözetmeksizin, gece-gündüz demeden zorlu şartlar altında yılmadan haber peşinde koşan basın emekçilerimizin çalışmalarını daha iyi koşullarda ve daha verimli bir şekilde yapabilmelerine büyük önem veriyor, bunu sağlamak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu duygularla, ülkemizin ve Adıyaman’ımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan milletimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan gazetecilerimizin bu görevi yerine getirmede gösterdikleri fedakarlık ve gayretlerini takdirle karşılıyor, çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm yerel ve yaygın basınımızın seçkin temsilcilerinin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor; kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

