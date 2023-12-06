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Uzm. Dr. Elvin Çetiner, Mevsim geçişini kış başlangıcı olan dönemde enfeksiyon hastalıklarından özellikle viral enfeksiyonların sıklığında hem acil başvurularında hem de poliklinik başvurularında artış gösterdiğini söyledi.

Çetiner, ateş iştahsızlık genel vücut kırıklığı bitkinlik eklem ve kas ağrıları özellikle de çocuk hastalarda daha çok sıvı elektrolit kayıplarına neden olan bulantı kusma ishal gibi şikayetlerle gelmekte olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Viral enfeksiyonlar daha çok damlacık enfeksiyonu dediğimiz enfekte olan kişinin yani hastanın öksürük, hapşırık, aksırıkla dışarıya atılan kirli damlacık partiküllerinin inhale edilmesi solunması ile ortaya çıkar. Aynı zamanda hasta kişinin temas ettiği enfekte yerlere veya onların eşyasıyla ya da hasta kişiye temasıyla bulaşabilir.

Antibiyotiklerin virüslerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeri yoktur. Antiviral tedavi spesifik hasta grubu dediğimiz bağışıklığı baskılanmış olan hastalar, yaşlılar, ağır gribal enfeksiyon geçiren kişiler, gebeler, bazı çocuklarda doktor gözetiminde ve erken dönemde verilmesi gereken bir tedavi. Onun haricinde semptomatik tedavi dediğimiz yatak istirahati, ateş düşürücüler, ağrıları varsa ağrı kesiciler, burun akıntısı varsa buna yönelik dekonjental dediğimiz sekresyonu azaltan birtakım spreylerin verilmesiyle tedavi edilebilir.

Yatak istirahati özellikle çok önemli, istirahat döneminde hastaların istirahatine önem göstermesi gerekiyor. Sebze meyve ağırlıklı, sıvı ağırlıklı, vitamin desteği gerekirse alınması gerekiyor. Toplu ortamlarda pandemi döneminde olduğu gibi mutlaka maske, mesafe ve hijyen kuralları yine geçerli. Kalabalık ortamlara mümkünse eğer girmemek giriyorsak da maske takmak, teması azaltmak, özellikle ortak kullanım alanlarında su ve sabuna dokun."



Kaynak : PHA