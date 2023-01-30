Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu Yönetim Kurulu ve il temsilcilerinden oluşan heyet Ankara’da 90 bin Halk Eğitim merkezlerinde ek ders ile çalışanı için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener ile görüştü. Usta öğreticiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldikten sonra çalışma bakanlığı siyasi parti grup başkanları ve milletvekilleri ile bir araya geldiler. Usta Öğretici ve antrenörlerin kadro taleplerini özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda destek istediler. Adiyaman Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Hüseyin ÖZDAŞ haklı mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.