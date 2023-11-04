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Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda 2023 EMITT fuarı, tanıtım günleri için kurul kararı alınması, TGA iş birliği ile yerel katkıların kararlaştırılması, şehrin tanıtımında kullanılacak resim ve videoların telif haklarının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne devredilmesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Şanlıurfa’nın müzik ile listeye girmesi konuları ve öneriler değerlendirildi.

Şanlıurfa’nın turizmde önemli şehirler listesinde yer aldığının altını çizen Vali Şıldak, şehrin kültür ve turizm alanında en iyi şekilde tanıtılması gerektiğini kaydetti.

Toplantıya Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Yunus Çolak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Turizm Geliştirme A.Ş. Müdürü Gökhan Yurtsever, Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Merve Ofluoğlu ve belediye temsilcileri katıldı.

Bu arada UNESCO Yaratıcı Şehirler ağına müzik ile dahil olan kentte bu konuda lansman yapılacağı da öğrenildi.



Kaynak : PHA