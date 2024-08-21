Ünlü Alman oyuncu Wilma Elles,Türk vatandaşlığının geçişiyle birlikte adının da dağıtıldığı Elles, “Mücella”yı tercih etti. Elles, Türkiye'ye ve Türklere olan bağlılığını her fırsatta dile getirirken, yeni isimle de bu bağlılığını pekiştirdi

Wilma Elles, özellikle Türkiye'de rol aldığı dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Vatandaşlık işlemlerinin ardından açıklama yapan Elles, “Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Mücella ismi, geleneksel bir Türk ismi ve benim için çok anlamlı” dedi.Elles, vatandaşlık sonrasında Türkiye'deki oyunlare hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA