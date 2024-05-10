Sınava bir ay kala en etkili çalışmanın bol bol deneme sınavı çözme olduğunu belirten uzmanlar, deneme sınavında yapılamayan soruların çözümü üzerinde hızlı konu tekrarı yapılmasını önerdi.İSTANBUL (İGFA) - 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavında son bir aya girildi. Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut, öğrencilerin son bir ayı nasıl değerlendirmesi gerektiği ve dikkat etmesi gerekenlerle ilgili önerilerde bulundu.

Ertuğrul Tut, “YKS’ye 1 ay kala yapılacak en etkili çalışma bol deneme sınavı çözme ve deneme sınavında yapılamayan soruların çözümü üzerinde hızlı konu tekrarıdır. Bu deneme sınavları en yakın tarihten başlayarak sınav sorularını çözmek de olabilir. Bir deneme sınavında yapılabilen sorular değil yapılamayan sorular çok daha önemlidir.” dedi.

3 milyonun üzerinde adayın gireceği sınavla ilgili tavsiyelerde bulunan Tut, Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut, YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacağını hatırlattı. YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 2024 sınavıyla ilgili güncel gelişmelere işaret eden Tut, “Geçtiğimiz sene deprem nedeniyle 12. Sınıf 2. Dönem müfredatında yer alan bazı konular YKS’den çıkarılmıştı. Bu sene YKS’de bu konular tekrar müfredata alındı. Bunun dışında öğrencileri etkileyecek bir yenilikten bahsedemeyiz.” dedi.

Yapılabilen sorular değil, yapılamayan sorular çok daha önemli olduğunu kaydeden Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul TutTut, “Bu deneme sınavları en yakın tarihten başlayarak sınav sorularını çözmek de olabilir. Bir deneme sınavında yapılabilen sorular değil yapılamayan sorular çok daha önemlidir. Konu eksiğini gösteren ve farklı soru tiplerine çözüm üretebilme yapılamayan soruların çözüm mantığını kavrama ile gerçekleşebilir.” dedi.

Zaman kontrolünü sağlayan adayların daha başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Tut, “Ama bazı önemli nüanslar adayların bu yarışta öne geçmesini sağlayabilir. Bilindiği üzere belli bölümler sıralama barajı koymuş olsa da YKS bir sıralama sınavıdır. Dönem boyu çok iyi hazırlanan adaylar sınav esnasında ufak hatalarla hüsrana uğrayabiliyorlar. En çok dikkat edilmesi gereken adayların kendilerine en uygun taktiği geliştirmeleridir. Hangi branştan başlamaları gerektiğini çözecekleri deneme sınavları ile belirleyebilirler. Sınavın süreli olduğu unutulmamalıdır. Bununla beraber sınav esnasında zaman planlaması da oldukça önemlidir" diye konuştu.

YKS'de başarılı olmak için sadece ders çalışmanın yeterli olup olmadığı, mental ve fiziksel sağlığın öneminin ne olduğuna ilişkin de Ertuğrul Tut, “Her iki süreç birbirini tamamlayan unsurlar. Çok yoğun bir çalışma sınava eksiksiz girileceği hissiyatını oluşturabiliyor. Fakat sınav öncesi adayın motivasyonu, konsantrasyonu sınavın gidişatını da belirliyor. Kaygı düzeyinin aşırı yükselmesi fiziksel bazı problemleri de beraberinde getiriyor. En belirgin özellikler sınav esnasında motivasyon kaybı, konsantrasyon eksikliği, ellerde ve vücudun farklı bölgelerinde aşırı terleme baş ve karın ağrısı, mide bulantısı gibi problemler sınav başarısını da etkiliyor.” diye konuştu.