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"Üniversite öğrencilerine müjdeyi iki başkan duyurdu"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın üniversite öğrencilerine vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet satışının resmi olarak yayınlandığını ve ilimizdeki öğrencilerin de bundan istifade edebileceğini duyurdu. Konunun teknik olarak içeriği ile ilgili Adıyaman İletişim ve Bilişim Federasyonu Başkanı Ramazan Atlı ile bir araya gelen Başkan Kılınç detayları konuştu.

Ramazan Atlı yaptığı açıklamada: "Maddi olarak, gerek öğrencilerin, gerekse velilerin çok zor bir süreçten geçtiği bu dönemde nefes olacak bu proje için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Gerek dışardan gelerek ilimizde okuyan üniversite öğrencileri, gerekse dışarda okuyan tüm üniversite öğrencileri bir sefere mahsus bu indirimden faydalanabilir." dedi.

Başvuru şartlarına ilişkin de bilgi veren Atlı:

1) Aktif üniversite öğrencisi olmak,

2) 26 yaşından gün almamış olmak,

3) TC vatandaşı olmak,

4) 9500 TL'ye kadar olan bir telefon cihazını tercih etmek.

Hem Play Stor'dan, hem de Apple Stor'dan, “Genciz Biz” uygulamasını indirip, e-devlet ile giriş yaparak telefon seçeneğini tıklayıp öğrenci bilgileri girildikten sonra 2. Aşamada telefonu aldığı bayinin vergi numarası ve telefonun imei bilgileri girildikten sonra başvuru onaylanacaktır. Bir ay içerisinde öğrenciye ait ibana aldığı telefonun %45 i iade edilecektir. Bu proje herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullandı



Kaynak : PHA