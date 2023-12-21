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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle gerçekleşen tanıtım toplantısı ATSO’da gerçekleştirildi. Programa UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan, UNDP Türkiye Yerel Ekonomik Kalkınma Projeler Koordinatörü Arzu Karaarslan ve hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanan işletme yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, verilen desteğin çok ciddi bir destek olduğunu ve UNDP’den devamını beklediklerini belirterek; “Depremin ardından kentin yeniden toparlanması için üyelerimizin yanındayız. Hibe programı 750 bin dolarla başlandı. Sağ olsunlar ihtiyacın fazla olduğunu görünce 1,5 milyon dolara çıkardılar. Bugün yaklaşık 45 milyon TL’lik bir bütçeyi Adıyaman’ın ticari çarkının içerisine yerleştireceğiz. Küçük-büyük toplam 800 işletmenin faydalanabileceği tamamı hibe olan bir program. Sizler mülakat sürecini tamamlayıp son aşamaya gelmiş üyelerimizsiniz. Öncelikle geçmiş olsun. Bu aşamaya gelmişseniz mutlaka depremden etkilenmişsinizdir. 45 milyon TL çok ciddi bir rakam. Biz bunun artarak devam etmesini kendilerinden talep ettik. Genç ve kadın girişimcilerimizi burada görüyoruz. Onlar özelinde bu desteklerin artmasını ve yatırıma dayalı bir destek istiyoruz. Depremin ilk anında hazır bir nakde ihtiyacımız vardı. Ama artık bunu bizim yatırıma dönüştürmemiz lazım. Balık tutmayı öğrenmemiz lazım çünkü sıfırdan başladık. O nedenle yatırım odaklı destek paketlerini talep ettik. UNDP’ye, UNDP Türkiye ekibine ve Mukim Temsilci Louisa Vinton hanımefendiye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Depremde hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başlayan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton; “Ben depremi yaşayan 11 ilimizde bulundum ama Adıyaman biraz daha farklıydı. Maalesef Adıyaman’da birçok kişi aile üyelerini, akrabalarını kaybetti. Adıyaman kayıpların en fazla yaşandığı illerden birisi oldu ve ben Adıyaman’ın bir an önce eski haline dönmesi noktasında temennilerimi iletmek istiyorum. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın aslında çok basit bir işleyişi ve çalışma alanı var. Bu çalışma alanı gerçek anlamda afetlerden, krizlerden etkilenen toplumluklarla beraber yerelde çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu mekanizmaları hayata geçirmek. Maalesef Adıyaman ve diğer illerde gördüğümüz yıkımlar normale dönmek için daha önümüzde çok uzun bir süre olduğunu gösteriyor. Şunu belirtmek isterim ki büyük işletmelerimiz yıkımlardan etkilendi ama küçük işletmelerimiz maalesef şehir içlerinde ve bina altlarında oldukları için daha çok etkilendiler birçoğu yıkıldı. Yıkılmasa bile makine ekipmanları zarar gördü çalışamaz hale geldi. O nedenle küçük işletmelerin çok hızlıca desteklenmesi gerektiğini biliyorduk. Zaten bu programları da tasarlarken biz yerel ortağımız olan Ticaret ve Sanayi Odasıyla da sıkı görüşmeler gerçekleştirdik. Çünkü onlar bölgenin ihtiyacını net bir şekilde biliyorlardı. Küçük işletmelere hızlı bir şekilde bu fonu aktarmaya çalıştık. Tabi başlangıçta bu fonumuz çok büyük değildi daha küçük bir fon şeklinde başlamıştı. Ama biz İsveç hükümetimizden aldığımız paranın tamamını 11 il için hizmete açtık. Bu verdiğimiz paranın küçük işletmelerin ekonomik çarklarının dönmesi içinde kritik bir rolü olduğunu biliyoruz. Bizde elimizdeki kaynakları nasıl daha iyi yönlendirebiliriz diye düşündük. Sizin sergilemiş olduğunuz dayanışma örneği çok kıymetli. Yaşadıklarınıza rağmen en azından çalışmak için ayakta durmaya gösterdiğiniz emek için ben teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda verdiğimiz bu desteklerin yeterli olmadığını, Odamızla beraber yaptığımız değerlendirmede başkanımızın da bizi yönlendirmesiyle özellikle mesleki eğitimler, işletmelerin daha farklı hizmetlerle desteklenmesi noktasında biz elimizden geleni yapacağız. Ticaret ve Sanayi Odamızla beraber çok daha farklı işleri yapıyor olacağız. Ben bu programda bizimle işbirliği yaptıkları için Oda başkanımıza ve sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Destek almaya hak kazanan işletme sahipleri söz alarak UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’a ve ATSO’ya teşekkür ettiler. Programın sonunda ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’a nemrut heykeli takdim etti.



Kaynak : PHA