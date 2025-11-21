TBMM'de Ziyaretler ve Dergi Dağıtımı

UMFED heyeti, Ankara ziyaretleri kapsamında:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın,

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal,

Milletvekilleri Mustafa Hamarat, Cemal Enginyurt, Yüksel Arslan ve İsak Şan başta olmak üzere çok sayıda isimle TBMM'de ve makamlarında bir araya geldi. Görüşmelerde federasyonun çalışmaları aktarılırken, UMFED Empati Dergisinin ilk sayısı takdim edildi.

UMFED tarafından hazırlanan derginin ilk sayısı ayrıca TBMM'de görev yapan tüm milletvekillerine ve parti gruplarına ulaştırıldı.

Dergi Bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığı Makamına Sunuldu

Meclis dağıtımının ardından dergi, İçişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik başta olmak üzere tüm bakanlıkların ilgili birimlerine gönderildi.

Derginin ayrıca Cumhurbaşkanlığı makamına da resmi olarak sunulduğu bildirildi.

Ulusal Dağıtım: 81 İlin Protokolüne Gönderildi

UMFED, derginin ülke genelinde de erişilebilir olması amacıyla geniş bir dağıtım ağı oluşturdu. Dergi; Türkiye'nin 81 ilinde:

Valiliklere

Belediye başkanlıklarına

İl emniyet müdürlüklerine

İl jandarma komutanlıklarına

İl sağlık müdürlüklerine

Aile, Gençlik ve Spor il müdürlüklerine

Tüm il protokol birimlerine kargo yoluyla gönderildi.

Genel Başkan Yusuf Budak: 'Mücadeleyi Türkiye'nin Tamamına Yaymakta Kararlıyız'

UMFED Genel Başkanı Yusuf Budak, yapılan çalışmalarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

'UMFED Empati Dergisi'nin ilk sayısı yalnızca bir yayın değil; Türkiye'nin dört bir yanında yürüttüğümüz bağımlılıkla mücadele çalışmalarının güçlü bir yansımasıdır. Devletimizin tüm kurumlarına ulaştırarak ortak mücadele çağrımızı ilettik. Bu ülkenin gençlerini korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.'

Cihat Arutay: 'Devletin Tüm Kademeleriyle İşbirliğini Önemsiyoruz'

UMFED Genel Başkan Yardımcısı Cihat Arutay, Ankara temasları sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Dergimizi Meclis'ten bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı makamından tüm il protokollerine kadar ulaştırdık. Bağımlılıkla mücadelede ulusal bir dayanışma gerektiğine inanıyoruz. Gösterilen destek için tüm yetkililere teşekkür ederiz.'

Program Yeni Ziyaretlerle Devam Edecek

UMFED'in Ankara programının; yeni ziyaretler, proje sunumları ve farkındalık etkinlikleriyle sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak : PERRE