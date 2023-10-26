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Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünün düzenlediği sempozyumun açılışında sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konukoğlu, dünyada suların durulmadığını, iki yıllık salgın sürecinin ardından “normale dönülüyor” denilirken Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiğini ve bir de Orta Doğu’daki gerginliğin tırmandığını kaydetti.

Konukoğlu, dışa açık ekonomik yapı dolayısıyla bu gelişmelerin Türkiye’yi etkilediğine dikkat çekti.

"Maliyet artışları, alım gücündeki azalış, talepte yaşanan düşüş ve enflasyonun derinden etkilediği tekstil sektörü zor dönem geçiriyor” diyen Konukoğlu, yaşanan olumsuz gidiş nedeniyle sektörün, uluslararası pazarlarda elde ettiği kazanımları büyük ölçüde Uzak Doğu’ya kaptırdığına vurgu yaptı.

İplik fabrikalarının üretimlerini sürdürmekte zorlandığını vurgulayan Konukoğlu, Türkiye’nin ilk sekiz aydaki tekstil ve hammaddeleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 oranında düştüğünü bildirdi.

Tekstil sektörünün uzun süredir stoka çalıştığının altını çizen Konukoğlu, “Kimse zararına üretimini sürdürmek istemez. Gaziantep ve çevre illerdeki deprem nedeniyle yeniden imar faaliyetlerinden kaynaklı olarak sektörümüzde çalışacak personel bulmakta zorluk yaşanmaktadır” dedi.

“Tekstilde tedarik üssü olmamız için ‘full entegre’ sisteme geçmemiz, yani iplikçiyi, kumaşçıyı, konfeksiyoncuyu, baskıcıyı, nakışçıyı tek bünyede toplamalıyız” diyen Konukoğlu, durgunluğun aşılması ve sektöre soluk aldırmak için uzun vadeli kredilerin bir an önce açıklanmasını önerdi.

Tekstil sanayiinin ucuz işgücü avantajından yararlandığı dönemlerin geride kaldığını, Türkiye’den çok daha ucuz işgücüne sahip özellikle Uzak Doğu ülkelerinin tekstil ve konfeksiyon sektöründe hızla ilerleyerek, bu alana büyük boyutlu yatırımlar yaptığını vurgulayan Konukoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Uzak Doğu ülkeleri, başta AB olmak üzere tüm dünya pazarlarında karşımızda amansız rekabet oluşturmaktadırlar. Sektörümüzün seyri inişli çıkışlıdır. Sabırlı olmalıyız. Sektörümüz gelişmiş ülkelere fason üretim yapan yapıdan, katma değeri daha yüksek moda, marka ve bunun ticaretine yönelmiştir.

Sektörde İngiltere’den Fransa’ya, Fransa’dan İtalya’ya geçen liderlik, Türkiye’ye geçmiştir. Bayrağı devraldık ama alınacak yol var. Örneğin, tekstil-giyim eğitimi veren üniversite ve meslek liselerin eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve Ar-Ge çalışmalarının artırılması önem taşımaktadır.

Tekstil ve konfeksiyon sektörü, ülkemiz gibi yoğun genç nüfusu bulunan ülkelerde önemli istihdam kaynağıdır. Sektör, 2,5 milyon kişiye doğrudan, 10 milyon kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. Yurtdışındaki iplik satıcıları getirilen ilave vergiye yakın oranlarda iskonto yaparak vergiyi etkisiz kılıyorlardı. Devletimizin bu ay içerisinde yürürlüğe koyduğu ilave vergi oranlarında artırım kararı çok yerinde olmuştur.”

Endüstri 4.0’a değinen Konukoğlu, “Yatırım yol haritaları artık yeni gelişmelere paralel adım atılmasını gerektirmektedir. Rekabette bize üstünlük sağlayacak moda ve markanın yanı sıra, teknoloji kullanımını gözden kaçırmamalıyız” ifadelerine yer verdi.

Sektörün istihdama dayalı sanayiden, teknoloji, know-how, yaratıcılık ve girişimcilikle desteklenen işkolu haline gelmesi gerektiğini anlatan Konukoğlu, şöyle konuştu:

“Endüstri 4.0, çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini, üretim teknolojilerini ve daha birçok şeyi içeren bir devrimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber – fiziksel sistemlerden oluşan değerler bütününü ifade etmektedir.

Nesnelerin interneti, büyük veri, bulut teknolojileri, artırılmış gerçeklik, robot teknolojileri ve üç boyutlu yazıcılar endüstri 4.0'ın temel bileşenleri olarak sıralanabilir.

Endüstri 4.0'ın amacı bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmektir. Hedef az maliyet, daha az enerji kullanımı, az alan kullanma, ısı üretiminin azaltılması, hızlı çalışma, verimi en az iki katına artırma ve daha kaliteli ürünler ve sonuçlar almaktır.”

Konuşmaların ardından tekstil bölüm başkanı Prof. Dr. Perrin Akçakoca Kumbasar ile bölüm eski başkanları Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Kadoğlu ve Prof. Dr. Kerim Duran, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne ve tekstil sektörünün gelişmesine katkıları dolayısıyla SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na plaket takdim etti.



Kaynak : PHA