Görüşmelerde, vatandaşların durumlarına uygun iş imkânlarına yönlendirilmesi hedeflenirken, istihdam alanlarında çözüm odaklı adımlar atıldı.

Vali Varol, İŞKUR iş birliğiyle Kahta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) başta olmak üzere özel sektörün çeşitli alanlarındaki açık pozisyonlara yönelik yönlendirmelerde bulunulması için talimat verdi. İlgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması ve işe yerleştirme sürecinin hızlandırılması adına gerekli çalışmalar başlatıldı.

Vali Varol, şehrin sosyal yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal huzurun korunması amacıyla işsizlikle mücadelede kararlı olduklarını belirtti. İstihdamı artırmak için sürdürülen faaliyetlerin, vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşlerle daha da yaygınlaştırılacağı ifade edildi.

Kaynak : PHA