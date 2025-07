Vali Varol’un hizmet anlayışının temelinde, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarı yer alıyor. Kadirşinas Adıyamanlı hemşerilerinin hayır dualarıyla çalışma azimlerini artırdıklarını vurgulayan Vali Varol, toplumun her kesimini kucaklayan bir yönetim anlayışıyla vatandaşlara doğrudan temas kuruyor.

Her Talebe Kulak Veriliyor

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen halk buluşmalarında Vali Varol, vatandaşlardan iletilen her talebi dikkatle dinleyip not aldırıyor. Görüşmelerin ardından ilgili kurumlara gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını vererek halkın sorunlarına somut çözümler üretmeye odaklanıyor.

Hizmetin Odağında İnsan Var

Vali Varol’un öncülüğünde yürütülen bu buluşmaların odak noktasında Adıyaman’ın her bir ferdinin yer aldığı ifade edilirken, "Devletin gücü insandan gelir" anlayışıyla yönetim ilkeleri sürdürülüyor.

Kaynak : PHA