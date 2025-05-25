Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen şura, ekonomiden sorumlu bakanların katılımı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı. TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuşan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, şehir adına önemli talepleri dile getirdi.

Başkan Torunoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ile oda ve borsa başkanlarının yer aldığı toplantıda Adıyaman iş dünyasının sorun ve beklentilerini dile getirdi.

Başkan Torunoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi’nin 30 Haziran’da sona ereceğini hatırlatarak, bu sürenin uzatılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, hibe ve kredi desteklerinin güncellenmesi ve KDV oranlarının revize edilmesi talebinde bulundu.

Finansmana erişimde yaşanan zorluklara da dikkat çeken Torunoğlu, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi adına faizsiz yeni kredi paketlerinin acilen devreye alınması gerektiğini belirtti.

Adıyaman’ın lokomotif sektörlerinden biri olan tekstil başta olmak üzere, emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren firmaların sorunlarını da gündeme taşıyan Başkan Torunoğlu, bu işletmelerin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti.

Torunoğlu, şehir merkezinde ve ilçelerde yürütülen çarşı projelerinin esnafın hakkı gözetilerek ve katılımcı bir anlayışla planlanması gerektiğini ifade etti.

Son olarak, Koçali Barajı başta olmak üzere Adıyaman’da yapımı süren sulama projelerinin son durumu hakkında bilgi talep eden ATSO Başkanı, bu projelerin en kısa sürede tamamlanmasının hem tarımsal üretim hem de istihdam açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

Başkan Torunoğlu, şurada kendilerine söz hakkı tanıyan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek, yetkililerin talepleri not aldığını ve konularla yakından ilgileneceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA