Songül Dirik’in iş yerinin açılışına Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere katıldı.

İlkokul mezunu olan Dirik, dışarıdan sınavlara girerek ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Ardından, kuaförlük mesleğini öğrenmek ve belge almak amacıyla Adıyaman Belediyesi’nin ücretsiz mesleki eğitim kurslarına başvurdu. ADIMEK’te aldığı iki yıllık eğitimin ardından hem belge sahibi oldu hem de kuaförlük eğitmeni olarak görev yaptı. Bugün ise kendi iş yerinin sahibi olarak kadınlara ilham veriyor.

Üç çocuk annesi olan Songül Dirik, hem aile ekonomisine katkı sağlamak hem de kadınların üretim hayatında var olabileceğini göstermek amacıyla Siteler Mahallesi’nde türban tasarımı ve abiye giyim üzerine kendi iş yerini açtı.

Songül Dirik’in türlü zorluklarla kurduğunu söylediği iş yerinin açılışını Başkan Tutdere yaptı. Songül Dirik’in başarısından büyük gurur duyduğunu dile getiren Başkan Tutdere şunları söyledi:

“Adıyaman’ımıza çok güzel bir işletme kazandırıyoruz. Bu işletmenin en gurur verici yanı ise sahibinin Adıyaman Belediyemizin açtığı kadın kurslarından eğitim alarak bu noktaya gelmiş olmasıdır. Bugün kendi emeğiyle, alın teriyle kendi işyerini açıyor. Biz Adıyaman Belediyesi olarak tüm işletmecilerimizin, özellikle kadın girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınların üretim hayatında daha fazla yer alması için çalışıyoruz. Kadınların, gençlerin, çocukların mutlu olduğu bir Adıyaman’ı birlikte kuracağız. Songül kardeşimizin işletmesi hayırlı, yolu açık olsun.”

Belediye kurslarının hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirten Songül Dirik ise “İlkokul mezunuydum, sonrasında ortaokulu ve liseyi bitirdim. ADIMEK’te aldığım eğitim sayesinde hem belge aldım hem de Halk Eğitim Merkezi’nde eğitmenlik yaptım. Şimdi kendi salonumu açtım. Çok zorluk yaşadım ama hiç pes etmedim. Adıyaman Belediyesi’ne ve Başkanımız Abdurrahman Tutdere’ye destekleri için yürekten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kaynak : PHA