Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 70 personel ve 15 araçlık ekipmanla (yol süpürme aracı, arazöz ve yıkama aracı) mahallede kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yeni yapılaşmalar ve bina temellerinde yürütülen kazı çalışmaları sonucu oluşan toz ve molozlar temizlenirken, cadde ve sokaklar süpürülüp yıkandı. Aynı zamanda ibadethane bahçeleri tazyikli suyla yıkanarak hijyen sağlandı.

Mahalle sakinleri, inşaat faaliyetlerinin ardından oluşan çevre kirliliğinin giderilmesinden dolayı Adıyaman Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür etti. Temizlik çalışmalarının belirli aralıklarla süreceği bildirildi.

Kaynak : PHA