AK Parti seçmeninin sandığa giderken bir kere daha düşünmesini isteyen Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey,"28 Mayıs’ta belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimi olacak. AK Parti seçmeninin sandığa giderken bir kere daha düşünmesini ve kararsız seçmenin bu gerçekleri de göz önünde bulundurmasını istiyorum. Tamamen sayısal verilerden oluşan 21 yıllık AKP Türkiye’si sizlerle. Adalet bitti, Hukuk bitti, Eğitim bitti, Demokrasi bitti, Tarım bitti, Özgürlük bitti, Sanat bitti, Ekonomi çöktü, İşsizlik tavan yaptı, Euro uçtu, Dolar uçtu Gençlerin %26'sı işsiz %70'i ekonomik olarak ailesine bağımlı. Ülkemiz hiç bir dönemin de bu kadar tahribata uğramamıştı. İstikrar sürsün söylemine sarılanlar 21 yılda ülkeyi her alanda uçuruma sürükledi. Mevcut AKP iktidarının Türkiye’yi getirdiği yoksulluk ve sefalet endeksi. Boşanmalar arttı.İntiharlar patladı. Madde bağımlılığı on yaşında çocuklara kadar indi. En büyük para birimi ile bir kilo et alınamıyor. Yokluk, yoksulluk yaygınlaştı. Hak, hukuk, adalet kalmadı. Montajlar, yalanlarla oy avcılığı yapanlara değil, yaşadığınız gerçeklere bakın.

Türkiye 2023’te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olacak diyenler Türkiye’yi dünyanın en yoksul 10. ülkesi yaptılar. TÜİK “çocuk, yoksulluk ve yaşam” verisine göre 0-17 yaş arası 9.4 milyon çocuk, neredeyse her 2 çocuktan biri çok ciddi yoksul ve sosyal dışlanma riski altında. Yani görmezden geliniyorlar, yok sayılıyorlar. "dedi.

Yoksulluğun derinleştiğini, yolsuzluk arttığını ifade eden Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mevcut hükümet eğer devam ederse, daha derin yoksulluk, iflaslar ve daha fazla işsizlikler olur. Gerçeği göstermemek için yalan, kavga, kaos, vatana ihanet, seçimleri manipüle etme, montaj, şantaj her şey var. Hükümetin faiz inadı yüzünden enflasyon azdı, döviz krizi çıktı, işsizlik ve yoksulluk arttı. Esad inadı yüzünden milyonlarca sığınmacı konut, kira, gıda fiyatları azdı. Eğer faizler reel düzeye gelir, sığınmacılar ülkelerine gönderilirse gıda ve konut fiyatları, kiralar kendiliğinden düşecek. Sığınmacılar için 240 bin konut yapılacakmış, bir milyonu gönderilecekmiş. Esad ile anlaş kendiliğinden hepsi gitsin, 240 bin konutu yoksul vatandaşlarımız için yap konut fiyatları ve kiralar hızla düşsün. Yabancılara konut satışı yasaklansın. Depremzedeler halen çadırda kalıyor.

Meydanlar 21 yıllık sefalet, esaret, rezalet, yalan, talan ve soyguna yeter diyor.

Yoksulluk derinleşti, yolsuzluk arttı. Değiştirelim. 21 yıllık düzene son verelim. Artık Türkiye rahat bir nefes alsın. Demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe inanan insanlar olarak. Her şeyi değiştirecek olan tek bir oyumuzdur. Haydi sandığa. 28Mayıs Mutluluğun, sevginin, özgürlüğün, nefreti, karamsarlığı, ayrıştırıcı dili yeneceği gün olacak. Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs gecesi bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak.

Baskıya, korkuya boyun eğme. Yoksulluk, açlık, sefalet ve karanlığa teslim olma. Geleceğini kendin ve özgürce İnşa et. Halkın yarısından fazlası artık, kendisini yönetenler tarafından, "hain, terörist, illet, zillet, sürtük" ilan edilmesin. Ülkede sevginin dili hakim olsun artık."

Kaynak : PHA