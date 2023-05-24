Adıyaman'da birçok yerel ve ulusal basında görev alan ve Adıyaman'ın sesini dünyaya duyurmada büyük katkısı olan gazeteci Mahir Alan, Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti'ne (İGC ) genel sekreter olarak getirildi.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC ) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Mahir Alan'a görev teslimi yapıldı.

Başkan Akbilek, Başkan Vekili Hacı Mustafa Çeliker ve Başkan Yardımcısı Oğuzhan Selçuk Akbaş'ın hazır bulunduğu kurulda Alan'ın İGC Genel Sekreterliğine getirilme kararı resmiyete kavuşturulması adına kurul huzurunda imzalar atıldı.

Başkan Akbilek ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mahir Alan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak : PHA