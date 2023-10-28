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Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, ''Biz buradayız, Cumhuriyet'in ışığındayız.” diyen Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey mesajında şunları kaydetti:

''Cumhuriyet halkın iradesine ve toplumun değer yargılarına saygı duymak, bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Laik Cumhuriyet dil, din, ırk, mezhep, inanç, cinsiyet farkı gözetilmeden bireyin özgürleştirilmesi, kardeşleştirilmesidir. Cumhuriyet büyük ulusumuzun varlık ve kimlik değeridir. Yapısına en uygun siyasal düzen olarak benimseyip koruduğumuz bu siyasal düzen geleceğimizin de güvencesidir. 100. Yıldönümünü kutlama mutluluğu hepimizin göğsünü kabartan, gelecek koşumuzun gücünü artıran bir duygu coşkusudur.

Cumhuriyetimiz, yaşamımızın ve onurumuzun siyasal simgesidir. Ülkemizin hiç batmayan güneşi Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün sonsuza değin bağımsızlığıyla yaşayacak yapısı ulusumuzun en görkemli değeridir. Günümüzde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve lâik cumhuriyet karşıtlarının kimler ve nerelerde olduklarını bilirsek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetimizi korumanın önemini ve anlamını daha iyi kavramışız demektir. Bu erdem hepimizi onurlandıran bir niteliktir, övünç kaynağıdır.

“Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa, kazanılan zaferler kalıcı olmaz” uyarısı da özgürlük ve bağımsızlığımızın yol haritası niteliğindedir. Oysa ülke ekonomimizin bugün içinde bulunduğu tablo, Atatürk’ün uyarısının aksine üretmeyen, savurgan, liyakatsiz, yandaşları koruyan ve dışa bağımlı bir politika izlenilmesinin sonucudur. Özellikle kadınlar ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimiz bu ağır ekonomi politikasının getirdiği ağır yükün altında ezilmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ve eşsiz iradesiyle Milli Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla tamamlamış ve cumhuriyeti kurmuş olan ülkemiz, bugün de içinde bulunduğu zor koşulları ortadan kaldıracak birikime sahiptir. Türkiye, cumhuriyete ve demokrasiye kalpten bağlı milletimizin verdiği güçle büyük ve kalıcı hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Cumhuriyet insanca yaşamaktır, medeniyettir, eşit yurttaşlıktır. Cumhuriyet'in gerçek anlamda hayata geçmesi o ülkede demokrasinin tüm kurumlarıyla 'amasız' işletilmesini gerektirir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmaktır.

Cumhuriyetimizi, gelecekte gerçekleri söylemekten ve savunmaktan korkmayan, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençlerle, dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet savunucularının ellerinde, omuzlarında yücelmeye devam edeceğine inanıyor, başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, Cumhuriyetin kuruluşuna giden süreçte seve seve canlarını veren şehitlerimizle, o mücadelenin haklı ve onurlu nişanını benliklerinde, vücutlarında taşıyan gazilerimizi ve günümüzde Cumhuriyet ile Cumhuriyetin kazanımlarının korumaya kararlıyız.

Yaşasın millet egemenliği, yaşasın Cumhuriyet… Cumhuriyetimizin 100. Yaşını coşkuyla kutluyoruz. Biz buradayız, Cumhuriyet'in ışığındayız, Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın özgürlükler.'' dedi



Kaynak : PHA