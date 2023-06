Bakanları eleştirerek ekonomideki aksaklıklarla yaşanan sorunları değerlendiren Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey,"Bak yine partili Cumhurbaşkanını seçtin hayırlı olsun. Ne olmuş yani, tarım bittiyse, hayvancılık bittiyse, üretim bitmişse düşünme sen. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır diyen bakanın var. Aynada gözlerine bir bak, gözlerin parlıyorsa mesele yoktur. Suriyeli Mültecileri kendi memleketlerine gönderelim dedik, bizim kendi işsizlerimiz varken, onları besleyemeyiz dedik. Yok efendim Süriyelileri gönderemeyiz, Allah bizi yakar. Diyen içişleri bakanını unutma.

Oğlun ve Kızın Üniversiteyi bitirdi ama bir iş bulamadı. Ne yani her Üniversiteli iş bulacak değil ya düşünme sen. Avrupa bizi kıskanıyor, sağlıkta çağ atladık, doktorlarımız yurt dışına gidiyor.

Gençlerimiz umudu başka bir ülkeye gitmekte buluyor düşünme sen. Almanya'dan gelen Komşumuz Fatma hanım, Bin Euro'yu bozdurdum harca harca bitiremedim. Bereketli para dedi. Biri de ne dese iyi vallahi biz AKP iktidarında memnunuz gurbette kazandığımız para Türkiye'de değerli. Şimdi anladınız mı yurtdışı oylarının niye bizi bu kadar etkilediğini. Vah ki ne vah. Elektrik faturasını, kışın gelecek doğalgaz faturasını düşünme Sen, nasıl olsa Karadeniz'de doğalgaz bulduk. "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdik. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik düşünme sen" şeklinde konuştu.

Başta ekonomi olmak üzere ülkenin büyük sorunları olduğunu aktaran Ulubey, konuşmasının devamını şöyle getirdi:

"Adıyaman'da ve Gölbaşı ilçemizde ve ülkemizde yaşanan depremden dolayı kaybettiğimiz onbinlerce can için yas tutarken, kıyafetimi bile koyu seçerken, saatlerce yapılan kutlama sesleri kulağımda çınladı. Birebirimizin acısına dahi saygımız kalmamış.Kaldı ki, neyi kutluyorsunuz ?...

Ülkemizde yaşanan Kadın cinayetlerini mi? ekonomik sıkıntıları mı? Sefalet endeksinde 10. sırada olmayı mı? Sınır kapılannın yol geçen hanı olmasını mı? Liyakatsizliği mi? Deprem paralarının nerde olduğunun bilinmemesi ve binlerce insanın tedbirsizlik yüzünden ölmesini mi? Eğitimde fırsat eşitsizliğini mi? Geleceği göremeyen bir neslin umutsuzluğunu mu? Üniversite diplomasının kağıt parçası olmasını mı? Atanamayıp intihar eden öğretmenleri mi? Tanesi 1 liradan 5 tane erik alan teyzenin dramını mı? 1 kg kıyma 300 TL olmuş. Kurbandan kurbana ancak et yiyebilen yoksulluğu mu kutluyorsunuz? Satılan fabrikaları mı? Kendi ülkende 2. sınıf insan muamelesi görmeni mi? Düşünme Sen. Acı gerçeklerle yüzleşme zamanı artık. Başta ekonomi olmak üzere ülkenin büyük sorunları var. Hep birlikte acı reçetelere hazır olalım. Seçim ve seçim ekonomisi bitti. Artık ekonomik gerçeklerle başbaşayız. Bundan sonranın olayı yüksek kur, yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek borsa şeklinde devam edecek. Kimseyi umutsuzluğa sürüklemek istemem ama, Mal varlığı olanlar kazanırken, maaşlı ve sabit gelirli insanlar kaybetmeye devam edecek. Leonard Cohen derki, Herkes biliyor zarların hileli olduğunu, herkes parmaklarını çapraz yapar yuvarlarken herkes biliyor, iyi adamların kaybettiğini

Fakirler fakir kalır, zenginler zenginleşir herkes biliyor"



