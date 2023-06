Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde 11 il arasında en çok yıkıma neden olan Adıyaman'da depremin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen işlerin kaplumbağa hızında gittiğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, tepki göstererek bir an önce enkazların bitirilmesini isteyerek yıkımların yapılmasını ifade etti.

Kenti toz bulutu kapladığını ve ileride sağlık sorunlarının baş göstereceğini öne süren Başkan Binzet,"Depremin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen kentimizde işler kaplumbağa hızıyla ilerlemektedir. Çalışmaların yavaş olmasını bir tarafa indiriyoruz yaşanan doz bulutları nedeniyle yakın gelecekte insanlarımızın solunum sorunu çekecektir. Bunun için sağlıkçı olmaya gerek yoktur. Göründüğü gibi kentte her adım toz duman içindedir. Umarız bu durum bizleri kentte yaşayan vatandaşları etkilemez. Yetkililere sesleniyoruz bir an önce enkazların kaldırarak kentte yaşayan insanlarımız bir nebzede olsun rahat bir nefes alsın umarım sorunlar bir an önce çözülme yolunda ilerler."dedi.

